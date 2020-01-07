При пожаре в тепличном комплексе в Раменском погибли восемь человек

По данным МЧС, все они граждане Таджикистана

На месте пожара в бытовках в деревне Нестерово Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Московской области/ТАСС

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Число погибших при пожаре в бытовках в подмосковном Раменском достигло восьми, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе регионального главка МЧС.

По данным пресс-службы, сообщение о пожаре на территории тепличного комплекса в деревне Нестерово поступило 7 января в 5:07. На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось открытое горение бытовок на площади 240 кв.м. В 5:30 пожар был локализован, в 6:05 открытое горение ликвидировали, рассказали спасатели.

В результате пожара погибли восемь человек и один пострадал.

Причина пожара устанавливается. На месте работают оперативно-следственные бригады.

В главке сообщили, что все погибшие - граждане Таджикистана.

В настоящее время спасатели проводят разбор сгоревших конструкций.