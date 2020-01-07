После пожара и гибели людей в подмосковном Раменском возбудили дело

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Следственный отдел Следственного комитета России по городу Раменское в Подмосковье возбудил уголовное дело по факту гибели восьми человек, говорится в сообщении СК, поступившем во вторник в "Интерфакс".

Отмечается, что в связи с ЧП на территории тепличного комплекса дело открыто по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Еще один пострадавший госпитализирован в городскую больницу.

В ведомстве уточнили, что личности погибших на данный момент не установлены. По предварительным данным следствия, причиной пожара стала неисправность электропроводки.

Назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз.

О гибели восьми человек при пожаре в бытовках в Раменском ранее сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.