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Салют в честь освобождения Варшавы дадут в пятницу в Москве

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Салют в честь освобождения Варшавы будет дан в пятницу в Москве на Поклонной горе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Западного военного округа.

Этот салют станет первым праздничным в 2020 году. В небо Москвы выпустят около 3000 фейерверков более 50 видов, среди них - "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка". "Купола разрывов превысят в диаметре 300 метров", - отметили в пресс-службе.

Столица Польши была освобождена от немецко-фашистских захватчиков 17 января 1945 года.

В Москве регулярно проводятся праздничные салюты в честь освобождения городов СССР и Европы. В 2020 году планируется дать салюты в честь освобождения Варшавы, Будапешта, Братиславы, Вены, Берлина и Праги. В прошлом году в Москве проводились салюты в честь освобождения Одессы, Севастополя, Минска, Вильнюса, Кишинева, Бухареста, Таллина, Риги и Белграда.

Москва Варшава

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