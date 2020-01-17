В московском метро пассажир упал на рельсы на станции "Войковская"

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В Москве на станции метро "Войковская" пассажир упал на рельсы. Чтобы его извлечь, было снято напряжение контактного рельса, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Из-за этого прервалось движение по Замоскворецкой линии от "Сокола" до станции "Ховрино".

Инцидент с пассажиром произошел около 16:30.

Что случилось с пассажиром, собеседник агентства не уточнил.

В пресс-службе метрополитена "Интерфаксу" подтвердили инцидент. Там рассказали, что из-за падения пассажира поезд на несколько минут был остановлен, а следовавшие за ним составы снизили скорость.

По словам собеседник агентства, сотрудники метрополитена оперативно подняли пассажира на платформу, после чего поезда продолжили следовать с обычной скоростью.