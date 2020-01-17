Поиск
ХроникаНовое правительствоОбновлено в 15:39

В московском метро пассажир упал на рельсы на станции "Войковская"

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В Москве на станции метро "Войковская" пассажир упал на рельсы. Чтобы его извлечь, было снято напряжение контактного рельса, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Из-за этого прервалось движение по Замоскворецкой линии от "Сокола" до станции "Ховрино".

Инцидент с пассажиром произошел около 16:30.

Что случилось с пассажиром, собеседник агентства не уточнил.

В пресс-службе метрополитена "Интерфаксу" подтвердили инцидент. Там рассказали, что из-за падения пассажира поезд на несколько минут был остановлен, а следовавшие за ним составы снизили скорость.

По словам собеседник агентства, сотрудники метрополитена оперативно подняли пассажира на платформу, после чего поезда продолжили следовать с обычной скоростью.

Москва Московский метрополитен

Новости по теме

Новости

В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в ночь на Крещение

В Москве автомобиль наехал на двух человек на нерегулируемом переходе

В аэропорту "Шереметьево" открылся новый международный терминал C

В аэропорту "Шереметьево" открылся новый международный терминал C

Москва потратит 1,9 млрд рублей на систему распознания лиц на транспорте

Москва потратит 1,9 млрд рублей на систему распознания лиц на транспорте

Что случилось этой ночью: пятница, 17 января

Температурный рекорд почти вековой давности побит в Москве

Температурный рекорд почти вековой давности побит в Москве

В Москве активистку "Левого сопротивления" арестовали по делу о призывах к сепаратизму и терроризму

SSJ-100 "ИрАэро" экстренно сел на недостроенную полосу "Домодедово"

SSJ-100 "ИрАэро" экстренно сел на недостроенную полосу "Домодедово"

Мужчина взял в заложники девушку в ТЦ "Москва-Сити"

Синоптики сравнили нынешнюю погоду в Москве с зимой 1953-54 годов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');