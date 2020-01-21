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МЧС предупредило москвичей о сильном ветре и гололедице до утра среды

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В Москве до 10 часов утра среды синоптики обещают усиление западного метра до 17 метров в секунду при порывах, мокрый снег и гололедицу, сообщило столичное управление МЧС. Там сослались на прогноз Росгидромета.

"Ночью и утром 22 января местами мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица", - заявил представитель управления.

В связи с прогнозом водителям посоветовали снизить скорость, увеличить дистанцию, избегать внезапных маневров, а также не парковаться под деревьями или рекламными щитами.

В Москве продолжается аномально теплая и бесснежная зима, в декабре и январе метеорологи отметили несколько температурных рекордов. В Гидрометцентре России недавно спрогнозировали, что февраль в столичном регионе все же будет холоднее января и декабря.

МЧС Росгидромет Москва

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