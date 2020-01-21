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В Москве не будут досрочно выводить из эксплуатации троллейбусы

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - У правительства Москвы нет планов по досрочному выводу из эксплуатации и списанию троллейбусов, заявил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов на пресс-конференции во вторник.

По его словам, троллейбусы будут работать до установленных сроков эксплуатации.

По словам Ликсутова, после списания московские троллейбусы либо отправляются в металлолом, либо передаются в другие регионы.

Вместе с тем, сообщил он, доля электрического общественного транспорта в Москве будет увеличиваться за счет электробусов.

Так, в настоящее время на 19 маршрутах работают порядка 300 электробусов, которые перевозят 180 тыс. пассажиров в сутки.

Москва

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