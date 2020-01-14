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Электробусы в Москве впервые вышли на ночной маршрут

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Электробусы начали работать на ночном маршруте Н3, а общее количество маршрутов городского транспорта, на которых работают электробусы, достигло 19,

В пресс-службе ГУП "Мосгортранс" во вторник сообщили, что на маршруте Н3 электробусы вместе с автобусами будут ходить от Уссурийской улицы на востоке Москвы до станции метро "Китай-город". На ночном маршруте электробусы появились впервые. Таким образом, число направлений, на которых курсируют электробусы, достигло 19.

Он напомнил, что в настоящее время на дорогах Москвы работают 300 электробусов. В их салонах есть системы климат-контроля и видеонаблюдения, медиаэкраны, пассажиры могут воспользоваться USB-разъемами для зарядки гаджетов и бесплатной сетью Wi-Fi.

Всего в Москве действует 13 ночных маршрутов наземного транспорта, связывающих центр города c отдаленными районами. Они работают с 01:00 до 05:30, каждую ночь ими пользуются более 4 тыс. человек, интервалы движения составляют от 15 до 30 минут.

Москва

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