В московской поликлинике похитили 532 тыс. рублей за счет фиктивных прививок

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве администрации поликлиники на севере Москвы по факту хищения полумиллиона рублей, выделенных на прививки детям, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, неустановленных руководителей детской поликлиники №11 на улице Грекова подозревают в крупном мошенничестве с использованием служебного положения.

Собеседник агентства отметил, что дело было возбуждено после проверки Бабушкинской прокуратурой заявления врачей поликлиники о нарушениях, допущенных при вакцинации детей. Так, во время проверки были обнаружены 2120 медицинских карт детей с подложным согласием родителей на вакцинацию в 2018 году. Как выяснилось, на самом деле эти прививки не делались, что подтвердили родители этих детей.

По его словам, стоимость одной вакцинации по полису ОМС составляет 251 рубль, таким образом, бюджету был причинен ущерб в размере более 532 тыс. рублей. Сейчас устанавливаются подозреваемые в совершении этого преступления, добавил источник.

"Интерфакс" не располагает подтверждением этой информации от официальных представителей правоохранительных органов.