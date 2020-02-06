В Москве завели уголовное дело о поджоге в здании суда

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Московские следователи возбудили уголовное дело о поджоге в здании Никулинского суда, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета РФ (СКР) Юлия Иванова.

"По версии следствия, в ночь с 5 на 6 февраля 2020 года неизвестный совершил поджог кабинета районного суда. В результате противоправных действий никто не пострадал", - сказала Иванова в четверг "Интерфаксу". По ее словам, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также ведется розыск причастного к преступлению лица.

Ранее в четверг информированный источник сообщил "Интерфаксу", что неизвестные пытались поджечь здание Никулинского суда на западе Москвы, бросив бутылку с зажигательной смесью в окно одного из залов заседаний.

"Сегодня около 5:15 поступила информация о возгорании в пятиэтажном здании Никулинского районного суда Москвы по адресу: Мичуринский проспект, 17. Прибывшие пожарные установили, что кто-то разбил окно на первом этаже в кабинете судебных заседаний и кинул бутылку с зажигательной смесью", - сказал собеседник агентства.

По его словам, очаг возгорания площадью около 7 кв. метров быстро ликвидировали. В момент ЧП в здании находились два сотрудника ЧОПа, которые вызвали пожарных, добавил источник. В суде "Интерфаксу" подтвердили факт произошедшего.