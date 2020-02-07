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Поджигатели Никулинского суда Москвы арестованы

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы отправил под арест двоих обвиняемых в поджоге кабинета в столичном Никулинском суде.

Как передал корреспондент "Интерфакса", первым суд по ходатайству следствия заключил под стражу до 6 апреля жителя Уфы 1979 года рождения, водителя Руслана Ибрагимова, ранее четырежды привлекавшегося к уголовной ответственности, в том числе, по его собственному признанию, за мошенничество и грабеж.

Вторым на тот же срок суд арестовал Рафиса Галимова - уроженца Башкортостана 1993 года рождения, проживающего в Москве и работающего бортпроводником в авиакомпании Utair.

Ибрагимову и Галимову вменяется повреждение имущества и воспрепятствование правосудию. Первый признал вину в полном объеме, второй - частично. Оба заявили в суде о готовности сотрудничать и поддерживать следствие.

Кабинет в здании Никулинского суда подожгли в ночь на 6 февраля. Неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно одного из залов заседаний на первом этаже. Целью преступления, по некоторым данным, было уничтожение материалов одного из дел.

В результате инцидента никто не пострадал. В Мосгорсуде, в свою очередь, заявили, что существенных повреждений зданию Никулинского суда нанесено не было, утраты документов из-за пожара не произошло. Предварительно сумму ущерба потерпевшая сторона оценила в сумму около 290 тыс. рублей.

В СКР заявляют, что установили фактического организатора, местонахождение его неизвестно - он объявлен в розыск. Личность фигуранта следователь не уточнил, однако в материалах дела, кроме Ибрагимова и Галимова, упоминается гражданин по фамилии Григорьев.

Москва СКР Никулинский суд

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