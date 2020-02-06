В Москве задержали поджигателя Никулинского суда

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники уголовного розыска Москвы задержали подозреваемого, бросившего в здание Никулинского суда бутылку с зажигательной смесью, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.

Там уточнили, что мужчину задержали в одном из домов на Ленинском проспекте.

В полиции ничего не сообщили о личности подозреваемого и мотивах его поступка.

Ранее сообщалось, что неизвестные пытались поджечь здание Никулинского суда на юго-западе Москвы, бросив бутылку с зажигательной смесью в окно одного из залов заседаний. Возгорание произошло на первом этаже и было оперативно устранено.

В Мосгорсуде заявили, что документы в результате инцидента не пострадали, огонь не причинил существенного ущерба. Позднее в четверг стало известно, что московские следователи возбудили дело о поджоге в Никулинском суде.