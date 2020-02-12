Квартиру Елизаветы II в Москве перед продажей оценили в 250 млн рублей

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Квартира в центре Москвы, собственником которой значится королева Великобритании Елизавета II, может быть продана за 250 млн рублей, сообщила "Интерфаксу" директор департамента продаж городской недвижимости компании Savills в России Кристина Томилина.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что квартира в жилом доме в 1-м Обыденском переулке, формально принадлежащая королеве Елизавете II, выставлена на продажу. Площадь объекта составляет 250 кв.м. Причины продажи недвижимости не уточнялись.

"В открытой продаже этой квартиры нет. Тем не менее, потенциальная стоимость жилого объекта в данном районе в аналогичном доме оценивается в диапазоне от 800 тыс. до 1 млн рублей за кв.м", - сказала Томилина.

Она отметили, что "особый статус" квартир, принадлежащих известным личностям, не придает им дополнительной стоимости, но, тем не менее, может существенно сократить срок экспозиции лота на рынке.

Летом 2019 года Telegram-каналы сообщили, что Елизавета II владеет четырьмя квартирами общей площадью 839 кв.м в 1-м Обыденском переулке. В документах Росреестра собственником жилья указана "Ее Величество королева, правящая в Канаде". В посольстве Канады тогда сообщали, что недвижимость принадлежит правительству страны, но формально записана на королеву, поскольку именно она является главой государства.