В Мосгордуме сменится руководитель аппарата

Должность может занять чиновница, курировавшая осенние выборы

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Руководитель аппарата Мосгордумы Юрий Дмитриев с 29 февраля уволится, занять его должность может бывший вице-губернатор Тульской области Юлия Марьясова, рассказал источник "Интерфакса" в мэрии Москвы.

Об отставке Дмитриева по собственному желанию говорится в проекте постановления на сайте Мосгордумы. С 1 марта будет назначен врио главы думского аппарата. Постановление будет принято на ближайшем пленарном заседании.

Юлия Марьясова сейчас является заместителем главы департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы.

В 2000-х годах она работала в московских органах власти, в 2012 году была назначена заместителем губернатора Тульской области по вопросам внутренней политики и безопасности. В 2014 году она избралась в Тульскую областную думу, но в 2018 году досрочно сложила с себя депутатские полномочия.

В конце 2018 года мэр Москвы Сергей Собянин назначил ее замглавы столичного департамента территориальных органов исполнительной власти. На этой должности она была среди тех, кто курировал выборы в Мосгордуму в сентябре 2019 года.