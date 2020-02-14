Упавший под поезд на "серой" ветке московского метро мужчина погиб

Фото: Татьяна Макеева/ТАСС

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Пассажир московского метро, упавший под прибывающий поезд на станции "Менделеевская" Серхпуховско-Тимирязевской линии в пятницу вечером, от полученных травм скончался, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Для его (пассажира - ИФ) извлечения с путей около 40 минут был отключен контактный рельс", - уточнил собеседник агентства. Он отметил, что из-за инцидента один из поездов встал в тоннеле вместе с пассажирами.

В свою очередь, в пресс-службе метрополитена сообщили "Интерфаксу", что движение на "серой" ветке восстанавливается. "Потребуется некоторое время для восстановления движения в графике", - уточнил собеседник агентства.

Он напомнил, что из-за падения пассажира на пути не было движения поездов от станции "Владыкино" до станции "Чеховская. В сторону области поезда следовали с увеличенным интервалом.