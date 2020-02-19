Глава аппарата Мосгордумы Дмитриев покинет должность 29 февраля

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Постановлением Мосгордумы, принятом на ее заседании в среду, руководитель аппарата столичного парламента Юрий Дмитриев покинет свою должность 29 февраля.

Как сообщил на заседании глава комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников, Дмитриев написал заявление о сложении с себя полномочий по собственному желанию, однако все равно требуется принятие постановление Мосгордумы.

"Если бы господин Дмитриев после 1 марта перестал выходить на работу, мы не могли бы его привязать, притащить. У нас нет механизмов заставить его пребывать на рабочем месте", - отметил Семенников.

Он отметил, что если "отсутствие депутата Мосгордумы не смертельно, то отсутствие руководителя аппарата может приостановить деятельность Думы".

В связи с этим на заседании было принято решение о временном возложении обязанностей руководителя аппарата Мосгордумы на Александра Таранова - действующего заместителя руководителя.

Голосование проводилось тайно, однако в первом туре голосования Таранов набрал лишь 21 голос при необходимых 23. При повторном тайном голосовании за его назначение проголосовали 24 парламентария.

Дмитриев возглавлял аппарат столичного парламента с сентября 2015 года, с этого же времени Таранов работал заместителем руководителя аппарата.

Семенников отметил, что Таранов будет врио руководителя на срок, пока депутаты не определятся с постоянной кандидатурой на этот пост.

В ходе заседания сам Дмитриев заявил депутатам, что его решение о сложении с себя полномочий является добровольным, так как он намерен сменить род своей деятельности.