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Столичное ОНК предложило ФСИН протестировать всех заключенных на наркотики

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Московские общественники хотят провести акцию по единовременному тестированию заключенных на употребление наркотиков в СИЗО.

Как пояснила в интервью "Интерфаксу" член ОНК, а также член Совета по правам человека Ева Меркачева, предлагается закупить тесты на наркотики и провести проверку в один день всем арестантам Москвы. Она уточнила, это примерно 11 тысяч человек.

"Я уверена, что мы будем иметь потрясающе интересную ситуацию", - сказала Меркачева.

Правозащитник рассчитывает, что ФСИН заинтересуется данной акцией, так как ее результаты позволят иметь реальное представление о том, в какие СИЗО и насколько активно проносятся наркотики.

По утверждению Меркачевой, в настоящее время в московские изоляторы поступает очень много наркотиков в посылках.

"В бюро передач, где принимают посылки для арестантов, конечно, стараются все проверять, чтобы все было в заводской упаковке. Например, печенье и конфеты должны быть именно в упаковках, а не рассыпные, такое не возьмут. Хотя есть умельцы, которые распакуют и запакуют так, что не поймешь. Еще, например, передают наркотики в шампунях, гелях для душа, в чем угодно, и проверить практически невозможно. И это большая проблема, на мой взгляд, которую надо решать", - сказала представитель ОНК.

Москва ФСИН ОНК

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