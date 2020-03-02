Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:11

O1 Properties купила помещения в Центральном телеграфе еще на 1,15 млрд рублей

Теперь компании принадлежит 48 000 квадратных метров в здании из 55 000

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В Москве ООО " Центральный телеграф", связанное с O1 Properties, выиграло аукцион по покупке помещений в здании Центрального телеграфа на Тверской улице, сообщил организатор аукциона "Сбербанк-АСТ". Компания предложила за эту недвижимость 964,7 млн рублей (с учетом НДС - 1,15 млрд рублей).

В торгах также приняло участие ООО "Фьорд". Оба участника предложили одинаковую цену, но ООО "Центральный телеграф" подало заявку на участие первым.

Помещения площадью более 10 000 квадратных метров в январе выставило АО "ДОМ.РФ". Раньше их занимало Минсвязи, которое в 2019 году переехало в "Москва-Сити".

Еще 38 000 квадратных метров в здании до осени 2019 г. принадлежали "Ростелекому". В сентябре их на торгах выкупило также ООО "Центральный телеграф". "Ведомости" тогда писали, что эту компанию участники рынка связывают с акционером инвесткомпании O1 Properties – Riverstretch Trading & Investments (RT&I).

Общая площадь здания Центрального телеграфа - 55 000 квадратных метров. Получается, что теперь почти 50 000 квадратных метров принадлежит ООО "Центральный телеграф".

Летом 2019 года RT&I получила контроль над О1 Properties от Бориса Минца. Сделка состоялась в рамках урегулирования задолженности O1 Group перед Московским кредитным банком, который был переуступлен концерну "Россиум", а затем компании RT&I.

Здание Центрального телеграфа было построено в 1927 году в стиле рациональный модерн по проекту Ивана Рерберга. Первоначально оно предназначалось для главной телеграфной станции Москвы и отделений междугородной и международной телефонной связи.

O1 Properties Центральный Телеграф Фьорд Москва

Новости

Экс-фигурант "дела 27 июля" отсудил 100 000 рублей за незаконное преследование

Экс-фигурант "дела 27 июля" отсудил 100 000 рублей за незаконное преследование

Погиб мужчина, попавший под поезд метро в Москве

Погиб мужчина, попавший под поезд метро в Москве

В московских школах отменили занятия в бассейнах и массовые мероприятия

В московских школах отменили занятия в бассейнах и массовые мероприятия

Риелторы назвали стоимость самой дорогой арендной "однушки" в Москве

Новый коронавирус в Китае

Власти Москвы подтвердили наличие пациента с подозрением на коронавирус

В Подмосковье от оборвавшегося троса погиб мужчина со своей дочерью

В Подмосковье от оборвавшегося троса погиб мужчина со своей дочерью

С 1 марта отключен Wi-Fi в московском наземном транспорте

С 1 марта отключен Wi-Fi в московском наземном транспорте

Подследственный покончил с собой в "Матросской тишине"

Убийство Бориса Немцова

Число участников акции памяти Немцова в Москве составило 10,5 тыс. человек

Убийство Бориса Немцова

В Москве началась акция памяти Бориса Немцова

В Москве началась акция памяти Бориса Немцова
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');