O1 Properties купила помещения в Центральном телеграфе еще на 1,15 млрд рублей

Теперь компании принадлежит 48 000 квадратных метров в здании из 55 000

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В Москве ООО " Центральный телеграф", связанное с O1 Properties, выиграло аукцион по покупке помещений в здании Центрального телеграфа на Тверской улице, сообщил организатор аукциона "Сбербанк-АСТ". Компания предложила за эту недвижимость 964,7 млн рублей (с учетом НДС - 1,15 млрд рублей).

В торгах также приняло участие ООО "Фьорд". Оба участника предложили одинаковую цену, но ООО "Центральный телеграф" подало заявку на участие первым.

Помещения площадью более 10 000 квадратных метров в январе выставило АО "ДОМ.РФ". Раньше их занимало Минсвязи, которое в 2019 году переехало в "Москва-Сити".

Еще 38 000 квадратных метров в здании до осени 2019 г. принадлежали "Ростелекому". В сентябре их на торгах выкупило также ООО "Центральный телеграф". "Ведомости" тогда писали, что эту компанию участники рынка связывают с акционером инвесткомпании O1 Properties – Riverstretch Trading & Investments (RT&I).

Общая площадь здания Центрального телеграфа - 55 000 квадратных метров. Получается, что теперь почти 50 000 квадратных метров принадлежит ООО "Центральный телеграф".

Летом 2019 года RT&I получила контроль над О1 Properties от Бориса Минца. Сделка состоялась в рамках урегулирования задолженности O1 Group перед Московским кредитным банком, который был переуступлен концерну "Россиум", а затем компании RT&I.

Здание Центрального телеграфа было построено в 1927 году в стиле рациональный модерн по проекту Ивана Рерберга. Первоначально оно предназначалось для главной телеграфной станции Москвы и отделений междугородной и международной телефонной связи.