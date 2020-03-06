Глава "Строй Групп" арестован за хищение 3 млрд руб. при исполнении ГОЗ

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Суд в Подмосковье арестовал гендиректора ООО СК "Строй Групп" Павла Бабаева и его советника Константина Лободу. Они обвиняются в хищении по фиктивным контрактам 3 млрд рублей при исполнении гособоронзаказа. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"Генеральному директору ООО СК "Строй Групп" Павлу Бабаеву и советнику гендиректора компании Константину Лободе предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ)", - сказала Петренко в пятницу "Интерфаксу".

Она отметила, что по ходатайству следствия, в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, в результате мошеннических действий Бабаева, Лободы и иных неустановленных лиц, в период 2015-2019 годов при исполнении предусмотренных госпрограммой РФ "Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011 - 2020 гг." 11 договоров "похищены бюджетные средства порядка 3 млрд рублей. Утверждается, что деньги выведены на счета аффилированных юридических лиц при заключении фиктивных контрактов".

"При этом договорные обязательства руководством ООО СК "Строй Групп" не исполнены, а сроки реализации проектов сорваны", - сказала Петренко.

По ее словам, следователями подмосковного главка СК совместно с сотрудниками ФСБ проведены обыски по местам жительства и работы обвиняемых.

По словам Петренко, допрошены представители и сотрудники оборонных предприятий, назначены финансово-экономические экспертизы. Устанавливается круг лиц, причастных к совершенному преступлению, а также руководители фирм-"однодневок" через которые проводились операции по выводу денежных средств из РФ за рубеж.

Она добавила, что уголовное дело возбуждено по материалам ФСБ.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", компания "Строй групп" была зарегистрирована в 2007 году. Основной вид деятельности - строительство жилых и нежилых зданий, автодорог.

Выручка от продажи на декабрь 2018 года составляла более 3,5 млрд рублей, а чистая прибыль - свыше 101 млн рублей. Гендиректор "СГ" Бабаев возглавляет также ООО "ТД ЛПП" и является совладельцем ООО "Голден карго".