Температурный рекорд 2002 года побит в Москве

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - На главной столичной метеостанции на ВДНХ в 14:00 субботы зафиксировано 11 градусов тепла, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

В столице побит рекорд дня, принадлежавший 7 марта 2002 года, тогда температура поднималась до 9 градусов, рассказал его представитель.

Он уточнил, что окончательное значение температурного максимума для 7 марта будет известно к исходу субботы.

По оценке синоптиков, начало весны в Москве на 8 градусов теплее нормы. В воскресенье, 8 марта, возможно обновление температурного рекорда дня, установленного в 2014 году (8,3 градуса).

Ранее сообщалось, что в пятницу в столице был повторен температурный рекорд 1995 года (6,4 градуса).