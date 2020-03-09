Температурный рекорд в Москве побит третьи сутки подряд

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Температура воздуха на базовой столичной метеостанции на ВДНХ к 14:00 понедельника поднялась до плюс 11,3 градусов, что стало максимальным значением за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы и Московской области.

Как рассказал собеседник агентства, это на 1,3 градуса выше прежнего рекордного значения для 9 марта, установленного в 2017 году. Окончание значение нового рекорда станет известно к концу дня, отметил он.

По его словам, рекордные значения обновляются третьи сутки подряд. 7 марта воздух прогрелся до 12 градусов, превысив на 3 градуса прежний максимум 2002 года, 8 марта - до 8,6 градуса, что на 0,3 градуса выше максимума дня 2014 года. Кроме того, 6 марта повторился температурный рекорд 1995 года - плюс 6,5 градусов.

По прогнозам синоптиков, во вторник и среду в дневные часы температура воздуха будет подниматься до 8-10 градусов тепла, затем придет похолодание, и в выходные в ночные часы вновь ожидаются заморозки.