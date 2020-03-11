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ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 10:52

В Исторической мечети Москвы умер муэдзин

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В Москве 10 марта на рабочем месте умер муэдзин Исторической мечети Раис Ханефеев, сообщили в администрации учреждения. Ему было 60 лет.

По словам представителя прихода, во вторник Ханефеев, как обычно, пришел в мечеть перед дневной молитвой, которая начинается в 12:45.

"В тот день он ни на что не жаловался, но, видимо, почувствовал себя плохо, потому что так и не успел огласить призыв к намазу. Люди заподозрили неладное и уже после молитвы пошли его искать, однако смогли обнаружить только бездыханное тело", - рассказал собеседник агентства.

Историческая мечеть была построена в 1823 году в историческом центре татарской общины Замоскворечья на Большой Татарской улице.

Москва Историческая мечеть Раис Ханефеев Замоскворечье

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