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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:23

Собянин предложил находящимся на карантине получить больничный с курьером

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Те, кто в Москве находится на карантине, могут оформить больничный без выхода в поликлинику и вызова врача на дом, а получить документ с курьером, написал на своем сайте мэр города Сергей Собянин. Новый порядок выдачи документа будет действовать пока до 1 апреля.

Эпидемия коронавируса

Заказать эту услугу можно по горячей линии столичного департамента здравоохранения (8 495 870-45-09). По словам мэра, курьер должен выполнить заявку в течение двух дней. Он обещал, что больничные будут выдавать даже здоровым, вне зависимости от самочувствия.

Если на карантине оказалась вся семья после поездки в неблагополучную по коронавирусу страну, больничные оформят на всех по одной заявке, уточнил мэр.

"Получить больничный лист можно и задним числом, например, если вы прилетели неделю назад", - добавил Собянин.

Чтобы не допустить выдачи больничных тем, кому они не положены, департамент будет проверять факт пересечения границы по данным погранслужбы ФСБ.

Самоизолироваться дома на две недели, по решению Роспотребнадзора, обязаны те, кто побывал в Китае, Южной Корее и Иране, напомнил Собянин. Такие же рекомендации Москва дает вернувшимся из Италии.

"Если в период самоизоляции возникло недомогание, следует немедленно вызвать врача на дом, сообщив, что вы недавно прибыли из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии или другой страны с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции", - рекомендовал мэр.

Пока в Москве зафиксирован единственный случай заражения коронавирусом - заболел вернувшийся из Италии сотрудник РФС Давид Беров.

Москва Сергей Собянин Роспотребнадзор Италия Давид Беров Иран Китай Южная Корея

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