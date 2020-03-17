Больница в Коммунарке приняла 499 человек с подозрением на коронавирус

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Больница в Коммунарке с 1 марта приняла 499 пациентов, у которых либо подозревался, либо был подтвержден диагноз - коронавирус, сообщил главный врач больницы Денис Проценко.

"Сейчас у нас состоит 426 пациентов, из них 76 с подтвержденным диагнозом пневмония и 32 - с подтвержденным диагнозом коронавирус", - рассказал врач во вторник в режиме видеоконференции президенту РФ Владимиру Путину, который посетил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Проценко сообщил, что первый тяжелый пациент, получавший десять дней интенсивную терапию в реанимации, переведен в обычную палату для долечивания на фоне стабилизировавшегося состояния.

"Спасибо вам и вашим коллегам", - сказал в ответ Путин.

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