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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:54

В Москве задержали бизнесмена Яшечкина, пять лет скрывавшегося от правосудия

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) задержали бывшего председателя совета директоров оператора коммунального водоснабжения ОАО "Евразийский" Сергея Яшечкина, объявленного в 2015 году в розыск после того, как он был осужден за мошенничество.

Яшечкин скрывался в квартире дома на западе столицы, прибывшим оперативникам он предъявил поддельный паспорт на имя Владимира Копылова. Поскольку те располагали фотографиями разыскиваемого бизнесмена, мужчину доставили в отдел полиции, где в ходе проверки по оперативно-справочным учетам было установлено, что Владимир Копылов на самом деле является находящимся в федеральном розыске Сергеем Яшечкиным.

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В 2015 году он был заочно осужден на 4 года лишения свободы за злоупотребление полномочиями, мошенничество в особо крупном размере и причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. По данным ФСИН, бизнесмен получал крупные денежные средства за обещание продажи акций, которые впоследствии не продавал, а деньги присваивал себе.

Преступления, совершенные Сергеем Яшечкиным, были связаны в том числе и с хищением средств, выделенных на строительство объектов для Олимпийских игр в Сочи.

Сумма ущерба составляет более 68 млн рублей.

Москва ФСИН

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