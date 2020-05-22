Мэрия Москвы решила не отправлять пенсионеров в июне в санатории

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы решила не отправлять в июне в санатории пожилых горожан, детей-инвалидов и лиц с хроническими заболеваниями из-за сохраняющейся угрозы коронавируса. Об этом сообщили в департаменте соцзащиты, сославшись на указ мэра о самоизоляции людей из группы риска.

Речь идет о льготниках, которые уже получили путевки на июнь в органах соцзащиты. В санаториях сейчас обдумывают вопрос о перенсе сроков заездов.

"Путевки возвращать не нужно! Специалисты районных отделов социальной защиты населения проинформируют граждан о новых сроках заездов в санатории в индивидуальном порядке", - подчеркнули в департаменте.