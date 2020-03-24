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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:24

Из больницы в Коммунарке за сутки выписали 70 пациентов

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - За сутки из больницы в Коммунарке были выписаны 70 пациентов. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом по Москве.

Как отмечается, среди этих 70 выписанных не было пациентов с подтвержденным коронавирусом.

По словам собеседника агентства, поэтапно были проведены анализы, и коронавирус у этих пациентов не подтвердился. Все пациенты, кому это необходимо, получили дальнейшие рекомендации по продолжению лечению.

В настоящее время в медицинском центре в Коммунарке под наблюдением специалистов находятся 412 пациентов, из них с диагнозом пневмония 156. Положительные результаты тестов подтвердили коронавирус у 82 пациентов медцентра, сказали в штабе.

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