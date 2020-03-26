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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:03

Эксперты назвали благоприятные районы Москвы на период самоизоляции

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Рейтинг благоприятных для населения районов Москвы на период самоизоляции возглавили районы за МКАД, говорится в исследовании участника рынка коммерческой недвижимости RRG и аналитической компании Habidatum.

Как заявили эксперты, речь идет о таких районах, как Косино-Ухтомское, Щербинка, Южное Бутово, Сосенское, Внуково, Савелки, Внуковское, районы Зеленограда и другие.

Пандемия коронавируса

Они пояснили, что из 130 районов города самыми благополучными можно считать постсоветские спальные районы со сложившейся инфраструктурой. Также в этих районах пока либо не зафиксированы, либо зафиксировано минимальное количество случаев с диагнозом COVID-2019, что снижает риск потенциального заражения через контакты жителей.

"Однако высокий рейтинг не означает, что проживающие в этих районах могут пренебрегать мерами предосторожности", - подчеркивается в исследовании.

Аутсайдерами среди рассматриваемых территорий стали Тропарево-Никулино, Обручевское, Чертаново Центральное, Крылатское, Чертаново Северное, Раменки, Аэропорт, Хорошевское, Дорогомилово. В этих районах относительно высокая дневная активность населения и есть случаи заражения COVID-2019. Здесь также не всегда в достаточной степени развита инфраструктура, расположенная в непосредственной близости.

Напомним, что ранее власти Москвы сообщили о закрытии ресторанов, крупных ТЦ и центральных парков в предстоящую нерабочую неделю, о которой объявил президент РФ Владимир Путин.

Распространение нового коронавируса Covid-19 началось в конце прошлого года из китайского города Ухань. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку заболевания пандемией.

Habidatum RRG Москва

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