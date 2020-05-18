Эксперты признали жителей центра Москвы антилидерами по нарушениям самоизоляции

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Жители районов внутри Третьего транспортного кольца (ТТК) чаще других москвичей нарушают режим самоизоляции, к такому выводу пришли эксперты Московского центра урбанистики и аналитической компании Habidatum.

Как говорится в исследовании, районы внутри ТТК "продемонстрировали самые низкие показатели общей концентрации людей" в своих квартирах. "Резкое снижение количества людей, сидящих дома, произошло в районах Хамовники, Арбат, Бутырский, Мещанский, Марьина Роща, Басманный, Красносельский, Пресненский, Тверской, Замоскворечье", - отметили эксперты.

Поясняя методику подсчетов, специалисты пояснили, что замеры производились как за неделю до наложения ограничительных мер, так и после введения режима самоизоляции.

Результаты исследования в компаниях объясняют более высоким достатком жителей в центре и возможностью уехать за город на время режима самоизоляции, а также наличием большого количества маленьких скверов, в которых можно гулять.

Из периферийных районов, наиболее сильное снижение домоседов показал район Западное Дегунино и его микрорайон Бусиново, как локация, где произошел максимальный отток жителей.

Районы-лидеры по соблюдению режима самоизоляции

В число районов, где самоизоляцию соблюдали особенно тщательно на момент аналитических замеров, попали Новогиреево, Зябликово, Перово, Северное Измайлово, Братеево, Богородское, Кунцево, Можайский, Гольяново, Ивановское, Восточное Измайлово, Зюзино, Кузьминки, Бибирево.

"В апреле доля москвичей, не соблюдающих домашний режим, составляла около 8-9%, к 14 мая их число увеличилась практически вдвое до 17%. Все меньше москвичей работают удаленно: согласно ФОМ, их уже меньше 20%, в пиковый период этот показатель достигал 26%. Ряд предприятий Москвы вышел из режима самоизоляции на этой неделе, поэтому мы ожидаем увеличения активности москвичей в мае примерно вдвое", - отметил руководитель Московского центра урбанистики Сергей Капков.

Ранее эксперты сообщали, что районы Юго-Западного административного округа столицы признаны не самыми благоприятными для самоизоляции. Наиболее подходящими для этой цели были признаны районы за МКАД.

Также отмечалось, что самоизоляция уравняла центр и спальные районы Москвы по комфорту жизни.