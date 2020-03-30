Власти Москвы усилят контроль за содержанием жилых домов в период самоизоляции

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Сотрудникам городских служб дано указание усилить контроль за содержанием жилого фонда в период всеобщей самоизоляции и обеспечить комфортное нахождение москвичей дома, заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам в понедельник.

Как рассказал Бирюков, он поручил предприятиям и организациям комплекса городского хозяйства, префектурам, управам и управляющим компаниям строго следить за своевременным оказанием услуг и выполнением работ по содержанию общего имущества, а также за устранением неисправностей и повреждений инженерных систем в многоэтажках.

По его словам, с 28 марта по 5 апреля управляющим организациям дано указание усилить аварийно-диспетчерское обслуживание жилищного фонда, находящегося в их управлении.

"Всем структурам предписано обращать особое внимание на выполнение в нормативные сроки заявок жителей по вопросам, связанным с предоставлением коммунальных услуг, содержанием общего имущества. Максимально оперативно принимать меры по обеспечению безопасности граждан в случае возникновения аварийных ситуаций или угрозы их возникновения", - добавил заммэра.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин объявил, что с 30 марта в Москве вводится режим домашней самоизоляции для всех жителей города, вне зависимости от возраста.