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Режим самоизоляции для всех москвичей будет действовать до 14 апреля

Режим самоизоляции для всех москвичей будет действовать до 14 апреля
Фото: Reuters

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Введенный с понедельника, 30 марта, в Москве режим обязательной самоизоляции для всех москвичей независимо от возраста будет действовать до 14 апреля, заявили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин объявил, что с 30 марта в Москве вводится режим домашней самоизоляции для всех жителей города, вне зависимости от возраста.

Покидать квартиру можно будет только для обращения за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не дальше ста метров от дома и выноса бытового мусора. Аналогичные меры вводятся и в Московской области.

В ближайшие дни будет разработана специальная система пропусков, выходить можно будет при наличии такого пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы.

Кроме того, Собянин пообещал, что власти столицы с каждым днем будут ужесточать контроль за соблюдением карантина, а к концу недели может быть создана информационная система, которая будет полностью отслеживать передвижения граждан по городу.

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