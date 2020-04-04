"Индекс самоизоляции" москвичей составил 3,6 балла

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Большинство москвичей соблюдают требования режима самоизоляции и остались дома в субботу, 4 апреля, следует из индекса самоизоляции Яндекса.

По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 14:00 составляет 3,6. Это среднее значение уровня городской активности по шкале от 0 до 5. Накануне среднее значение индекса самоизоляции москвичей составило 3,3.

Что касается городов Московской области, то больше всего домоседов по данным на 4 апреля в Лобне (3,9), Зеленограде (3,8), Подольске (3,8), Электростали (3,8) и Железнодорожном (3,8). Также достаточно высокий индекс самоизоляции - 3,7 - показали жители Щелково, Королёва, Балашихи, Долгопрудного, Красногорска и Коломны. Меньше всего соблюдают режим изоляции в Подмосковье 4 апреля в Котельниках (2,8), Реутове (3,0), Видном (3,1), Пушкине (3,1).

Индекс самоизоляции - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов Яндекса. В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии. Если показатель приближен или равен 0, значит, уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей. Если индекс приближается или равен отметке 5, значит, уровень изоляции высокий.

В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, с 30 марта покидать жилье разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью; поездок на работу, если гражданин обязан на неё ходить; совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания; необходимости вынести бытовой мусор. Аналогичные меры введены и на территории Московской области.