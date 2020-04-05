Индекс "Яндекса" показал дисциплинированность москвичей на самоизоляции

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Жители Москвы в большинстве своем сидят дома и соблюдают требования режима самоизоляции, следует из индекса самоизоляции "Яндекса".

Индекс самоизоляции - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов Яндекса. В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.

По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 13.00 воскресенья составляет 3,9. Это соответствует характеристике "Большинство людей дома". Если показатель приближен или равен 0, значит, уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей. Если индекс приближается или равен отметке 5, значит, уровень изоляции высокий.

При этом в "типичный" день, до коронавируса, по данным "Яндекса", данный показатель составляет 2,8.

Накануне среднее значение индекса самоизоляции москвичей достигло цифры 3,6.

Высокий показатель домоседов зафиксирован и в некоторых городах Московской области. Так, в Подольске, Лобне и Железнодорожном индекс составил 4,2. В Электростали, Зеленограде и Королёве - 4,1. Близкий к высокому показатель сегодня также в Долгопрудном, Щёлкове, Балашихе и Красногорске - 4,0.

Наиболее низкий, но при этом подходящий под рамки среднего, показатель по области - в Реутове и Видном (3,4), а также в Ногинске (3,5).