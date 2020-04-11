Третью масштабную дезинфекцию проведут в Москве в воскресенье
Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Очередную, третью по счету масштабную дезинфекцию проведут в Москве в воскресенье, 12 апреля, для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил заместитель мэра Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства проведут сплошную обработку дезинфицирующими препаратами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов", - рассказал Бирюков журналистам.
По его словам, особое внимание будет уделяться проведению дезинфекции территорий лечебно-профилактических учреждений, территорий перед входом в метро и зданий входных групп станций метро, транспортно-пересадочных узлов и остановок общественного транспорта.
Кроме того, продезинфицируют общественные туалеты, территории МФЦ, станции подготовки питьевой воды и очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами.
В недоступных для техники местах комплексные бригады выполнят обработку вручную, отметил Бирюков.
Он напомнил, что дезинфекция всех объектов проводится с применением дезинфицирующих препаратов, рекомендованных Роспотребнадзором.
"Они совершенно безопасны и широко используются для дезинфекции контактных поверхностей в школах, детских садах и на предприятиях общественного питания", - добавил заммэра.