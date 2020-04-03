Уфимцы заподозрили власти в применении сильнодействующих дезсредств из-за пьяных свиристелей

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Жители Уфы предположили, что в городе из-за дезинфекции улиц сильнодействующими средствами началась массовая гибель птиц. Член Общественной палаты Уфы Искандар Бахтияров опубликовал в фейсбуке фотографию птиц, лежащих на асфальте.

"Дохлые птицы вокруг офиса. Обработка улиц?", - предположил он.

В мэрии объяснили, что массовой гибели птиц в Уфе нет, а сфотографированные птицы клевали забродившую рябину и опьянели.

"Это не гибель птиц, а опьянение", - сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы мэрии.

В городах по весне проводят традиционную масштабную уборку, весной 2020 года при этом используются средства дезинфекции от коронавируса.