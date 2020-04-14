Более 800 коек приспособили для больных COVID-19 в московской ГКБ Спасокукоцкого

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В московской городской клинической больнице имени Спасокукоцкого перепрофилировали шестой лечебный корпус для больных коронавирусом, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В столице наблюдается значительный прирост заболевших коронавирусом. Если на прошлой неделе в сутки выявлялось около 500-600 больных, то сегодня впервые эта цифра достигла почти 1,5 тысячи. Мы продолжаем увеличивать коечный фонд и перепрофилировать московские стационары для приема больных с COVID-19", - сказала Ракова журналистам во вторник.

По ее словам, переоборудованный корпус рассчитан на более чем 800 коек, он оснащен всем необходимым оборудованием.

Корпус отремонтировали с перепланировкой для приема больных с коронавирусом. К койкам провели кислород для оперативной помощи больным с легочной недостаточностью. Также в корпусе установлены аппараты КТ? чтобы эффективнее диагностировать пациентов с подозрением на COVID-19.

В корпусе предусмотрены раздельные входы для приема и выписки больных, а также раздельные входы для персонала с оборудованными шлюзами и душевыми, установлены новые санпропускники, препятствующие распространению инфекции.

Кроме того, закуплены лекарства, включая противовирусные и антибактериальные препараты, дезинфицирующие и антисептические средства, средства индивидуальной защиты.