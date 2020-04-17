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Москвич попытался нарушить режим самоизоляции, прикинувшись полицейским

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Житель Москвы в костюме полицейского был задержан за нарушение режима самоизоляции, сообщил "Интерфаксу" начальник управления информации и общественных связей столичного главка полиции Владимир Васенин.

В ходе патрулирования территории сотрудники полиции в Хохловском переулке задержали 32-летнего жителя столицы, который был одет в форменную одежду сотрудника полиции.

Кроме того, он находился на расстоянии более 500 метров от места фактического проживания вопреки требованиям режима повышенной готовности на территории Москвы.

В отношении задержанного составлены протоколы об административных правонарушениях по статьям "незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой правоохранительных или контролирующих органов" и "нарушение требований нормативных правовых, направленных на обеспечение режима повышенной готовности на территории Москвы".

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