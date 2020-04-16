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В Москве за неделю нарушителям самоизоляции выписали штрафов на 50 млн руб.

В Москве за неделю нарушителям самоизоляции выписали штрафов на 50 млн руб.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - За неделю на нарушителей режима изоляции в столице было составлено 12 тысяч протоколов на сумму штрафов в 50 млн рублей. Об этом сообщил начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков в эфире "Россия 24" (ВГТРК)

"Я могу сказать общую статистику, если мы с вами проанализируем и возьмем на период с предыдущих выходных, когда сотрудники полиции стали активно не только патрулировать, но и привлекать к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции, то у нас на сегодняшний день порядка 12 тысяч протоколов составлено сотрудниками полиции на общую сумму 50 млн рублей", - сказал Данчиков.

Он отметил, что за последние сутки составлено около двух тысяч протоколов.

Кроме того, Данчиков напомнил, что сейчас предусмотрен штраф до 300 тыс. рублей для организаций торговли, которые нарушают режим социального дистанцирования.

"На сегодняшний день указом мэра Москвы закреплен за контролем этой деятельности департамент торговли и услуг. По данным департамента, к сегодняшнему дню оштрафовано более 300 магазинов и торговых точек на общую сумму около 30 млн рублей", - рассказал Данчиков.

По его словам, сейчас много сотрудников полиции работает на улицах Москвы. "Это порядка 13 тыс. сотрудников полиции, 3 тысячи сотрудников Росгвардии и около тысячи дружинников. Они в ежедневном режиме патрулируют улицы города и составляют протоколы об административных нарушениях", - сказал Данчиков.

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