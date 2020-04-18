Москвичам с ОРВИ пообещали бесплатные лекарства наравне с больными COVID-19

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Москвичи с проявлениями ОРВИ будут получать бесплатные лекарства наряду с гражданами с подтвержденным коронавирусом и проходящим лечение на дому, написал мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте.

"Как считают врачи, в нынешних условиях вероятность того, что за обычной ОРВИ скрывается коронавирус, – очень высока. Поэтому следует сразу же начинать адекватное лечение", - говорится в его заявлении.

Ранее заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что все случаи ОРВИ в Москве будут расцениваться как подозрение на коронавирус.

Как подчеркивалось в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в телеграме, пациенты с проявлениями ОРВИ в Москве будут наблюдаться как потенциальные носители вируса, им будет выдаваться предписание о необходимости соблюдать режим самоизоляции.