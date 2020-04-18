Уже половина пассажиров транспорта Москвы привязали свои карты к пропуску

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Власти призывают пассажиров общественного транспорта Москвы как можно скорее привязать свои карты к цифровому пропуску.

"Привязать карты к пропуску можно несколькими способами. Сейчас уже половина наших пассажиров привязали карты к пропуску. Просим всех сделать это в самое короткое время. Пассажиры должны включить их номера в свои цифровые пропуска не менее чем за 5 часов до начала первой поездки", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

По поручению мэра Москвы для обеспечения соблюдения социальной дистанции, запускается система автоматической проверки пропусков.

С 22 апреля система будет действовать в городском транспорте (в том числе в метро). Проверка будет осуществляться прямо на турникетах через карты "Тройка" и социальные карты.