Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:15Заразились
на 18.04В России 36 793+4 785В мире 2 240 191+87 544

Уже половина пассажиров транспорта Москвы привязали свои карты к пропуску

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Власти призывают пассажиров общественного транспорта Москвы как можно скорее привязать свои карты к цифровому пропуску.

"Привязать карты к пропуску можно несколькими способами. Сейчас уже половина наших пассажиров привязали карты к пропуску. Просим всех сделать это в самое короткое время. Пассажиры должны включить их номера в свои цифровые пропуска не менее чем за 5 часов до начала первой поездки", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

МоскваВ Подмосковье с 22 апреля оплата на транспорте станет возможна лишь по электронным картамЧитать подробнее

По поручению мэра Москвы для обеспечения соблюдения социальной дистанции, запускается система автоматической проверки пропусков.

С 22 апреля система будет действовать в городском транспорте (в том числе в метро). Проверка будет осуществляться прямо на турникетах через карты "Тройка" и социальные карты.

Москва

Новости по теме

Новости

Форма по редактированию данных для пропусков по Москве атакована хакерами

В Москве аннулировали 554 пропуска больных COVID-19 и проживающих с ними

В Подмосковье отметили снижение прироста числа заболевших COVID-19

Депутат Лысаков сообщил в СБ РФ о передаче силовиками данных о машинах в мэрию Москвы

Депутат Лысаков сообщил в СБ РФ о передаче силовиками данных о машинах в мэрию Москвы

Военных, журналистов и судей для поездок по Подмосковью обяжут оформлять пропуска

В Подмосковье с 22 апреля оплата на транспорте станет возможна лишь по электронным картам

Автомобили москвичей не будут забирать за отсутствие пропуска

В Москве удалось сдержать взрывной рост заболеваемости COVID-19

С 22 апреля контроль пропусков передвижения в Москве станет автоматическим

С 22 апреля контроль пропусков передвижения в Москве станет автоматическим

За сутки из больницы в Коммунарке выписали 74 человека

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');