"Индекс самоизоляции" в Москве на утро воскресенья составил 4,4

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Большинство москвичей соблюдают режим самоизоляции и остаются дома в воскресенье, следует из индекса самоизоляции от компании "Яндекс".

По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 9:00 составляет 4,4.

"На улице почти никого", - следует из статистики.

Это значение выше среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5.

Накануне в это же время показатель достиг отметки 4,1.

При этом в прошлое воскресенье, 12 апреля, индекс самоизоляции в Москве в 8:00 был равен 4,2.

В городах Московской области индекс самоизоляции в "зеленой зоне", в диапазоне показателя 4-5. Это означает, что большинство жителей находится дома.

Наименьший показатель домоседов этим утром в Подмосковье зафиксирован в Котельниках (3,9), Солнечногорске (4,0), Пушкино (4,1), Ногинске (4,1) и Павловском Посаде (4,1).