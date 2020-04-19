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"Индекс самоизоляции" в Москве на утро воскресенья составил 4,4

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Большинство москвичей соблюдают режим самоизоляции и остаются дома в воскресенье, следует из индекса самоизоляции от компании "Яндекс".

Пандемия коронавируса

По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 9:00 составляет 4,4.

"На улице почти никого", - следует из статистики.

Это значение выше среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5.

Накануне в это же время показатель достиг отметки 4,1.

При этом в прошлое воскресенье, 12 апреля, индекс самоизоляции в Москве в 8:00 был равен 4,2.

В городах Московской области индекс самоизоляции в "зеленой зоне", в диапазоне показателя 4-5. Это означает, что большинство жителей находится дома.

Наименьший показатель домоседов этим утром в Подмосковье зафиксирован в Котельниках (3,9), Солнечногорске (4,0), Пушкино (4,1), Ногинске (4,1) и Павловском Посаде (4,1).

Индекс самоизоляции - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов "Яндекса". В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.

Если показатель приближен или равен 0, значит, уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей. Если индекс приближается или равен отметке 5, значит, уровень изоляции высокий.

До 1 мая все жители столицы независимо от возраста обязаны не покидать место жительства. Принятые меры вводятся для того, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу.

С 15 апреля для передвижения по Московской области и Москве на общественном транспорте, личном автомобиле или такси необходимо иметь электронный пропуск.

Проверка цифровых пропусков в Москве

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Москва

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