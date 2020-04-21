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"Яндекс" выяснил, что большинство москвичей остались дома утром во вторник

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Большинство москвичей придерживаются режима и остаются дома, следует из "индекса самоизоляции" от компании "Яндекс".

По данным сервиса, "индекс самоизоляции" в Москве на 9:20 вторника составил 3,4. Это среднее значение уровня городской активности по шкале от 0 до 5. "На улице есть люди", - следует из статистики. Накануне, 20 апреля, в это же время показатель достиг отметки 3,3.

В некоторых городах Подмосковья зафиксирован достаточно высокий индекс самоизоляции: 3,9 - в Железнодорожном, 3,8 - в Лобне, Королёве, 3,7 - в Красногорске.

При этом относительно высокий уровень городской активности отмечается этим утром в Ногинске (2,7), Фрязино (2,9), Солнечногорске (2,9) и Клину (2,9).

Об "индексе самоизоляции"

"Индекс самоизоляции" - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов "Яндекса". В его основе сравнение уровня городской активности в текущий день и в обычный день до эпидемии.

Если показатель приближен или равен 0, значит, уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей. Если индекс приближается или равен отметке 5, значит, уровень изоляции высокий.

До 1 мая все жители столицы независимо от возраста обязаны не покидать место жительства. Принятые меры вводятся для того, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу.

С 15 апреля для передвижения по Московской области и Москве на общественном транспорте, личном автомобиле или такси необходимо иметь электронный пропуск.

Проверка цифровых пропусков в Москве

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Индекс самоизоляции Яндекс Москва Коронавирус

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