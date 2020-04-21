"Яндекс" выяснил, что большинство москвичей остались дома утром во вторник

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Большинство москвичей придерживаются режима и остаются дома, следует из "индекса самоизоляции" от компании "Яндекс".

По данным сервиса, "индекс самоизоляции" в Москве на 9:20 вторника составил 3,4. Это среднее значение уровня городской активности по шкале от 0 до 5. "На улице есть люди", - следует из статистики. Накануне, 20 апреля, в это же время показатель достиг отметки 3,3.

В некоторых городах Подмосковья зафиксирован достаточно высокий индекс самоизоляции: 3,9 - в Железнодорожном, 3,8 - в Лобне, Королёве, 3,7 - в Красногорске.

При этом относительно высокий уровень городской активности отмечается этим утром в Ногинске (2,7), Фрязино (2,9), Солнечногорске (2,9) и Клину (2,9).