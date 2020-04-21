Москвичи старше 65 лет могут оформить разовый пропуск для самоизоляции на даче

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Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Люди старше 65 лет могут оформить одноразовый пропуск для того, чтобы остаться на время самоизоляции на даче, заявил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

"Люди старше 65 могут оформить пропуск в медцелях. В принципе, могут получить одноразовый пропуск, если необходимо переместиться или самоизолироваться на дачу", - сказал Немерюк в эфире "Эха Москвы" во вторник.

Он добавил, что "принятые меры позволяют говорить о том, что нам пока удается сберечь людей старше 65 лет".

Немерюк также сообщил, что люди старше 65 лет могут ездить на работу, если у них есть оформленный рабочий пропуск.

В Москве до 1 мая действует режим самоизоляции. Первоначально он был введен для людей старше 65 лет, а позднее был распространен на горожан всех возрастов.

С 15 апреля в столице введена система электронных пропусков. Пешком можно ходить, не оформляя пропуск, но соблюдая правила самоизоляции. Для поездок на общественном транспорте или автомобиле следует оформлять заявку.