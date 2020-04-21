Суд в Москве заочно арестовал очередного фигуранта дела об убийстве "Япончика"

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал фигуранта дела об убийстве так называемого вора в законе Вячеслава Иванькова ("Япончик") Илью Симонию.

Симония заключен под стражу сроком на два месяца с момента его экстрадиции в Россию, или с момента задержания его на территории РФ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда во вторник.

По данным суда, Симонии заочно предъявлено обвинение в убийстве (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также в незаконном приобретении и хранении оружия (ч. 2 ст. 222 УК РФ), он объявлен в розыск.

В суде не уточнили, по какому делу арестован Симония. Вместе с тем, по данным источника "Интерфакса", речь идет о расследовании убийства Иванькова.

О том, что следствие считает криминального авторитета Илью Симонию (Махо) причастным к преступлению, в том числе в качестве возможного заказчика, сообщали СМИ.

Ранее в этом году в России по делу об убийстве Иванькова были задержаны и арестованы Муртаз Шадания, который, по версии следствия, вел скрытое наблюдение за жертвой и обеспечил транспортировку оружия в Москву, а также Каха Газзаев, непосредственно предоставивший соучастникам, как считает следствие, винтовку для убийства.

Иваньков был тяжело ранен 28 июля 2009 года у ресторана на Хорошевском шоссе и скончался от полученных ранений 9 октября того же года. Убийство связывали с "войной" криминальных авторитетов.