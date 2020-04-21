Губернатор Подмосковья допустил продление режима самоизоляции на майские праздники

Фото: Reuters

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Режим самоизоляции в Подмосковье может быть продлен на майские праздники, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Я думаю, что, конечно, будет продолжен режим ограничений, безусловно", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Он отметил, что, согласно статистике, абсолютное большинство жителей Подмосковья соблюдают режим самоизоляции. "Мы стараемся держать индекс выше трех (максимум по шкале составляет пять). Специально работаем над этим", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Он отметил, что режим самоизоляции дает результаты, позволяет сдержать прирост заболеваемости.

"Благодаря тому, что люди остаются дома, активность снижена, мы видим, что рост составляет 12-14-15% день ото дня. Нам нужно упасть ниже 10%", - уточнил Воробьев.

Ранее в Московской области одновременно с Москвой был введен режим самоизоляции. Он предусматривает, что местные жители могут покидать дом только при крайней необходимости, например, чтобы доехать до работы, дойти до ближайших магазина или аптеки, вынести мусор или погулять с собакой не дальше ста метров от дома. Введен также пропускной режим.

Режим ограничений, введенный в начале месяца, пока действует до 1 мая.