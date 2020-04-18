Около 4,5 млн цифровых пропусков выдали в Подмосковье с 15 апреля

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Жители Московской области получили 4,5 млн цифровых пропусков с начала действия в регионе данной системы, заявил в субботу губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Как он отметил на совещании с членами регионального правительства, такое количество пропусков выдано с 15 апреля.

Губернатор поблагодарил разработчиков системы.

Цифровые пропуска дают право совершать поездки на работу, в медицинскую организацию, для волонтерских целей, на дачу или в отдаленный гипермаркет. Причем для последних двух случаев устанавливается ограничение по выдаче пропусков в неделю на одного человека.