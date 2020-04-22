В Москве построят центр по испытанию средств защиты от вирусов

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Научный центр по испытанию средств индивидуальной защиты от вирусов построят в районе Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы, сообщается в среду на сайте столичной мэрии.

"Новый четырехэтажный научно-образовательный центр будет предназначен для обучения работников фабрик и проведения семинаров по охране труда для предприятий Москвы и Московской области в сфере применения и испытания средств индивидуальной защиты. В их числе средства защиты от вирусных заболеваний. Центр также займется экспериментальными разработками с целью их дальнейшего внедрения в серийное производство", - приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергей Кузнецов.

Как отмечается, власти уже одобрили проект строительства центра, который разместится по адресу: Волоколамское шоссе, д.77, корп. 1, стр.4.

Здание возведет инвестор на участке площадью около 0,65 га. В нем разместится лаборатория, которую оснастят оборудованием для проведения испытаний материалов на прочность и износостойкость.

Также на базе центра возведут единственный в России полигон для испытаний средств защиты от падения с высоты при проведении монтажных работ.