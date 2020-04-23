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"Индекс самоизоляции" в Москве в четверг утром оказался на среднем уровне

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Большинство москвичей в четверг утром придерживаются требований самоизоляции и находятся дома, следует из "индекса самоизоляции" от компании "Яндекс".

По данным сервиса, "индекс самоизоляции" в Москве на 10:01 составил 3,3. Это среднее значение уровня городской активности по шкале от 0 до 5.

Пандемия коронавируса

"На улице есть люди", - следует из статистики. Накануне в это же время показатель также был равен 3,3.

В городах Московской области показатель самоизоляции варьируется от 2,8 во Фрязино, Ногинске, Ступино и Клину до 3,8 - в Железнодорожном.

Среднее значение городской активности отмечается в Королёве (3,7), Лобне (3.7), Долгопрудном (3,6), Лыткарино (3,6) и Люберцах (3,6).

"Индекс самоизоляции" - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов "Яндекса". В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.

Если показатель приближен или равен 0, значит, уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей. Если индекс приближается или равен отметке 5, значит, уровень изоляции высокий.

До 1 мая все жители столицы независимо от возраста обязаны не покидать место жительства. Принятые меры вводятся для того, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу.

С 15 апреля для передвижения по Московской области и Москве на общественном транспорте, личном автомобиле или такси необходимо иметь электронный пропуск.

Проверка цифровых пропусков в Москве

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Яндекс Москва Индекс самоизоляции коронавирус

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