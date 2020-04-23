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"Яндекс" пообещал бесплатные поездки на такси подмосковным врачам

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Московской области и "Яндекс" договорились о бесплатных перевозках 300 врачей на вызовы в регионе машинами такси. Проект называется "Помощь рядом", сообщили в пресс-службе губернатора Андрея Воробьева.

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Пока такси будут возить врачей из семи больниц и поликлиник Подольска, Королева, Дмитрова, Жуковского, Ногинска. В ближйшее время проект планируют расширить и на другие муниципалитеты.

Также такси будут развозить социальные наборы и тесты на коронавирус.

Для этого "Яндекс" сформировала отдельный парк автомобилей. Каждая машина будет проходить дезинфекцию, а водители - медицинское обследования.

Ранее сообщалось, что врачи, работающие в больницах Люберец, Электростали, Реутова, Орехово-Зуево, Красногорска, Видного, Пушкино, Мытищ, Одинцово и Клина, могут воспользоваться бесплатным проездом на такси агрегатора "Ситимобил". Услуга стала доступна 14 апреля.

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Мумбаи, Индия
Яндекс Ситимобил Московская область Подольск Королев Дмитров Ногинск коронавирус

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