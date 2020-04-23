"Индекс самоизоляции" в Москве днем опустился до 3,1

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Примерно половина москвичей придерживается режима самоизоляции и находится дома, следует из индекса самоизоляции от компании "Яндекс".

По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 15:00 составляет 3,1. Это среднее значение уровня городской активности по шкале от 0 до 5. Если показатель приближен или равен 0, значит, уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей. Если индекс приближается или равен отметке 5, значит, уровень изоляции высокий.

"На улице есть люди", - следует из статистики за четверг. Накануне в это же время показатель был равен 3,2.

В большинстве городов Подмосковья также отмечается средний уровень самоизоляции. Так, показатель 3,5 к этому часу зафиксирован в Железнодорожном и Лобне, 3,4 - в Королеве, 3,3 - в Балашихе, Люберцах и Красногорске.

При этом наименьший индекс самоизоляции отмечен в Ногинске (2,5), Солнечногорске (2,5), Дубне (2,6), Котельниках (2,6), Клину (2,6) и Ступино (2,6).

Индекс самоизоляции - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов Яндекса. В его основе сравнение уровня городской активности сегодня и в обычный день до пандемии коронавируса.

До 1 мая все жители столицы независимо от возраста обязаны не покидать место жительства за исключением определенных случаев. Принятые меры вводятся для того, чтобы уменьшить число передвижений людей по городу.

С 15 апреля для передвижения по Москве и Подмосковью на общественном транспорте, личной машине или такси необходимо иметь электронный пропуск.