В Москве закрыли подпольное производство "лекарств" от коронавируса

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Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В Москве обнаружили и закрыли нелегальное производство препаратов якобы от коронавируса COVID-19, сообщает Росздравнадзор.

Специалисты ведомства вместе с правоохранительными органами обнаружили в арендованном кабинете на территории медицинской организации иностранца, который принимал людей и убеждал их, что произведенные им препараты эффективны при лечении разных заболеваний, в том числе коронавируса.

В помещении также нашли нелегальное производство и склад препаратов неустановленного происхождения, по-видимому, без регистрации на территории России.

Росздравнадзор предупредил, что применение незарегистрированных лекарственных препаратов может нанести серьезный ущерб здоровью и даже привести к смерти.